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Энергоинфраструктура Херсонской области получила серьезные повреждения

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Энергетическая инфраструктура Херсонской области получила серьезные повреждения из-за атак ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, энергетики круглосуточно занимаются восстановлением электроснабжения, но в системе образовался дефицит мощности.

В ночь на 29 июня электроснабжение было полностью или частично нарушено во всех муниципалитетах Херсонской области. К вечеру того же дня большую часть абонентов подключили к электроснабжению, однако были введены графики ограничения подачи электричества.

Владимир Сальдо Херсонская область
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