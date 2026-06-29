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В Херсонской области ввели графики отключения электричества

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Большую часть абонентов Херсонской области подключили к электроснабжению после ночного обесточивания, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Основную часть потребителей уже удалось подключить к электроснабжению (...) Вместе с тем из-за сохраняющегося дефицита мощности временные ограничения подачи электроэнергии действуют в части населенных пунктов", - написал он.

Ограничения, необходимые для обеспечении устойчивой работы энерносистемы, коснулись Генического, Новотроицкого, Каховского и Чаплинского муниципальных округов.

В ночь на 29 июня электроснабжение было полностью или частично нарушено во всех муниципалитетах Херсонской области.

Владимир Сальдо Херсонская область
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