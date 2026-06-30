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В Запорожской области в результате ударов за сутки пострадали пятеро

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Запорожской области за сутки в результате ударов были ранены пять человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

На подъезде к Мелитополю ранен водитель автомобиля, еще одна машина была атакована в Мелитопольском округе, пострадал мужчина. Кроме того, один мужчина ранен на дороге между селами Заветное и Великая Белозерка. В Михайловском округе под удар дрона попал мужчина, он находился а своем доме. В Черниговском округе пострадал мужчина, который находился у автостоянки.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 июня 2026 года Военная операция на Украине
Мелитополь Евгений Балицкий Черниговский округ Запорожская область
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