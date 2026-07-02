Два сотрудника "Запорожьеэнерго" стали жертвами удара БПЛА

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о гибели двух сотрудников "Запорожьеэнерго" в результате атаки беспилотников.

"В результате вражеской атаки БпЛА во время проведения ремонтно-восстановительных работ погибли сотрудники "Запорожьеэнерго", филиала АО "Юго-Западная ЭСК", - написал он.

На месте от ран умерли слесарь и начальник Токмакского района электрических сетей.

По данным губернатора, с начала СВО погибли 28 сотрудников энергопредприятий на территории региона, еще 77 получили ранения.