РФ планирует открыть дипмиссии еще в нескольких странах Африки

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Россия планирует открыть дипломатические представительства в Гамбии, Либерии, Того и Союзе Коморских островов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Решению задачи развития наших отношений (со странами Африки - ИФ) содействует и расширение российского дипломатического присутствия на континенте", - сказал он на заседании Делового совета при министре иностранных дел РФ во вторник.

Лавров напомнил, что "в прошлом году заработали посольства в Нигере, Сьерра-Леоне, Южном Судане".

"На очереди начало функционирования дипломатических миссий в Гамбии, Либерии, Того и Союзе Коморских островов", - отметил глава МИД РФ.

Кроме того, министр указал, что "среди безусловных приоритетов РФ дальнейшее качественное укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества" с Африкой.

"Объем торговли России со странами континента в прошлом году превысил 27 миллиардов долларов. Растет он быстрыми темпами. Но, конечно, по абсолютным показателям есть еще куда стремиться. Будем и далее задействовать все имеющиеся возможности для активизации сотрудничества на этом направлении", - заявил Лавров.