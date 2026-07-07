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Россия в течение двух лет планирует открыть дипмиссии в Гамбии, Либерии и Того

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Россия в течение двух лет планирует открыть дипломатические миссии в Гамбии, Либерии, Того, на Коморских островах, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с председателем комиссии Афросоюза Махмудом Али Юсуфом.

"Хорошей иллюстрацией заинтересованности России расширять наше партнерство является дипломатическое присутствие на континенте. Мы его наращиваем. В прошлом году открылись посольства в Нигере, Сьерра-Леоне, Южном Судане. На очереди - в течении года-двух - открытие дипломатических миссий в Гамбии, Либерии, Того, на Коморских островах", - сказал глава МИД.

Перед встречей в расширенном составе Лавров и Али Юсуф провели переговоры в формате "тет-а-тет". Позднее во вторник у Лаврова состоятся переговоры с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом.

Эфиопия стала первой остановкой в африканском турне Лаврова, которое проходит на этой неделе. Последний раз министр посещал республику четыре года назад - в июле 2022 года.

МИД Сергей Лавров Того Гамбия Либерия Махмуд Али Юсуф Афросоюз
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