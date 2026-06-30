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Глава Минпросвещения сообщил, что ЕГЭ-2026 прошел штатно

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2026 года прошел штатно, утечек не было, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Экзамен прошел штатно, не было утечек экзаменационных материалов, обеспечена объективность экзамена. Все ребята находились в равных условиях", - сказал Кравцов в ходе пресс-конференции по предварительным итогам ЕГЭ-2026 во вторник.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в свою очередь сообщил, что по состоянию на 26 июня на платформу обратной связи было направлено 62 обращения из 27 регионов России, поданных в день проведения экзамена, из них по 10 обращениям нарушения были подтверждены. Кроме того, на линию доверия Рособрнадзора поступило 124 обращения из 37 регионов России, 35 из них подтвердились.

"Все эти обращения рассматриваются, отрабатываются", - сказал Музаев, добавив, что приняты меры по их устранению.

Среди обращений, согласно презентации Рособрнадзора, были следующие: нарушены условия проведения экзамена ОГЭ по физике - организаторы потребовали переписать решения заданий второй части на отдельные листы; организатор на экзамене по русскому языку на доске записал неверное время окончания экзамена; несвоевременная выдача дополнительных бланков. Помимо этого, жаловались на то, что не работает ПО на компьютере; на время ожидания более трех часов в связи с неисправностью технического оборудования; на то, что ребенку не разрешили выйти в туалет, на очередь в туалет и отсутствие защелок на дверях кабинок.

Основной период проведения ЕГЭ стартовал 1 июня и продлится до 9 июля. Пересдача одного предмета по выбору будет проходить 8 и 9 июля.

Минпросвещения РФ Анзор Музаев ЕГЭ Рособрнадзор Сергей Кравцов
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