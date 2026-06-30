Около 28 га лесных территорий горят в Севастополе после отражения атаки БПЛА

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Пожары, охватившие 28 гектаров лесных территорий, локализуют в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев во вторник.

"Огонь образовался на разных участках (из-за сбитых - ИФ) вражеских БПЛА. Общая площадь возгораний - ориентировочно 28 гектаров", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По словам губернатора, с пожаром борются более суток, но тушение осложнено трудным рельефом.

К тушению пожара привлекли свыше 240 человек и 58 единиц техники.

Пострадавших нет, добавил он.

Департамент природных ресурсов и экологии Севастополя просит жителей воздержаться от посещения лесов.

Накануне губернатор сообщил, что после падения обломков сбитого БПЛА загорелась хвойная подстилка. Пожар повышенной сложности охватил площадь 8 га, было обнаружено 13 очагов возгорания.

Из-за падения обломков сбитого БПЛА также загорелись виноградники. Возгорание на площади 200 кв. м было оперативно ликвидировано.