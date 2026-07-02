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В Севастополе локализовали пожар после падения обломков БПЛА

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Севастополе локализовали лесной пожар, который начался 30 июня во время отражения атаки БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

С огнем борются более 200 человек и более 50 единиц техники. Тушение осложняется рельефом местности и труднодоступностью отдельных участков. Открытого горения нет, специалисты следят за территорией до полной ликвидации возгорания, добавил Развожаев.

Как сообщал он 30 июня, из-за сбитых БПЛА начался пожар, охвативший 28 га лесных территорий. О пострадавших не сообщалось.

Михаил Развожаев Севастополь
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