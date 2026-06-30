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В колледжах РФ вводят новые востребованные специальности от квантовых коммуникаций до ИИ-решений

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о появлении новых технологичных направлений в системе среднего профессионального образования - по квантовым коммуникациям, ИИ-решениям, промышленному дизайну.

"В колледжах введены новые востребованные профессии, специальности, включая подготовку специалистов по информационному моделированию в строительстве и квантовым коммуникациям, добавляются технологические направления, такие как: интеграция решений с применением искусственного интеллекта, промышленный дизайн и производство синтетических кристаллов для электроники", - сказал Кравцов журналистам во вторник.

Кроме того, по его словам, у школьников появилась возможность получать первую профессию еще во время обучения.

"Что касается подготовки педагогических кадров, то по состоянию на 29 июня общее количество заявлений в педагогические вузы составило 76 тыс. заявлений. В 2025 году на эту же дату была 71 тыс. заявлений. Больше всего заявлений подано в Российский государственный педагогический университет имени Герцена и Московский педагогический государственный университет", - отметил Кравцов.

Приемная кампания стартовала по всей стране 20 июня.

Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
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