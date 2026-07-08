Все новые программы в российских колледжах включают навыки использования ИИ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Новые образовательные программы в системе среднего профессионального образования формируются под запрос работодателей и обязательно включают навыки работы с искусственным интеллектом (ИИ), сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы работаем под запросы работодателей - динамично развиваются новые программы. Открыт приём по таким новым направлениям, как машиностроение, оборонная промышленность. И везде включены навыки использования искусственного интеллекта", - сказал Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции в среду.

По его словам, конкурс в системе среднего профессионального образования в среднем уже составляет два человека на место, в "Профессионалитете" - четыре-пять человек на место.

"Важно то, что мы преломили прежний дисбаланс, когда мы выбирали в основном гуманитарные специальности, хотя они тоже важные. И сегодня молодёжь всё чаще выбирает программирование, машиностроение, медицину и строительство. И как результат, уровень трудоустройства у нас за последние пять лет после колледжа увеличился с 58% до 80%. Эту тенденцию мы будем удерживать", - сообщил министр.

Кравцов напомнил, что по сравнению с прошлым годом Минпросвещения в текущую приемную кампанию в колледжи увеличило контрольные цифры приёма на 30 тыс. Всего насчитывается 880 тыс. бюджетных мест, из них 56% - технические профессии, которые отвечают кадровым потребностям экономики, прогнозу Минтруда, пояснил он.