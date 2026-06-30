Разноцветные бананы начали выращивать в Сочи

Глава КФХ "100 гектар" Андрей Платонов во время осмотра бананового дерева Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Десертные сорта азиатских бананов стали выращивать в экспериментальных теплицах Сочи, сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора Академии развития субтропического сельского хозяйства, глава крестьянско-фермерского хозяйства "100 гектаров" Андрей Платонов.

"Международная коллекция бананов завезена в Сочи из Индии, Вьетнама, Таиланда, Китая, Турции, Камеруна и Эквадора. Кожа у бананов разного цвета - голубая, красная, черная и желтая. Сейчас мы проводим эксперимент по выращиванию разных сортов в сочинских теплицах. Но уже осенью текущего года и весной следующего надеемся получить первые многоцветные плоды", - сказал Платонов.

Он отметил, что в теплицах порядка ста банановых деревьев. "В первый год каждое дерево может дать более 10 кг бананов, во второй - до 35 кг, а в третий уже 50 кг. Поэтому мы планируем промышленное выращивание бананов в Сочи", - подчеркнул он.

По словам Платонова, в трех экспериментальных теплицах помимо бананов выращиваются и другие субтропические фрукты. "В наших экспериментальных теплицах растут 19 видов бананов, а также авокадо, какао, сахарный тростник, питахайя, гранат, киви, хурма. В рамках проекта Международной академии развития субтропического сельского хозяйства созданы три экспериментальные теплицы по 600 кв. м каждая. Но фермеры готовы увеличивать площади производства", - сказал глава крестьянско-фермерского хозяйства.

По его словам, для полноценного развития субтропического садоводства сочинским фермерам необходимо 35 га.

"Сочинские фермы хотят работать и развивать сельское хозяйство. Поэтому в планах не только выращивание субтропических культур, но и создание ягодников. То есть, выращивать ягоды - малину, ежевику, клубнику и другие, чтобы было круглогодичное производство", - добавил Платонов.

По его словам, первый урожай эквадорских бананов ожидается в августе текущего года. "Планируем собрать около тонны бананов и провести их дегустацию", - отметил он.