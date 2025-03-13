Поиск

Бананы могут включить в список сельхозпродукции в РФ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства России прорабатывает вопрос о включении бананов в список сельхозпродукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.

"Решается вопрос на уровне правительства РФ о том, чтобы продукцию, то есть бананы, причислить к сельхозпродукции. Потому что, вы понимаете, что такой культуры в России, в принципе, в промышленных масштабах никто не выращивал (...). Чтобы претендовать на определенные меры господдержки, нужно дать возможность бананам быть сельхозкультурой", - сказал Измалков журналистам в Пятигорске в четверг.

По его словам, Минсельхоз РФ работает в этом направлении.

В РоссииГлаве Минсельхоза пообещали представить к концу 2025 года выращенные в России бананыЧитать подробнее

"Думаю, что в ближайшее время результат будет", - добавил министр.

Измалков также отметил, что инициатива по строительству тепличных комплексов по выращиванию бананов и других экзотических культур в Невинномысске на Ставрополье находится сейчас "в высокой степени проработки".

Он уточнил, что определен земельный участок для строительства теплиц, инвестор прорабатывает вопрос подведения к нему коммуникаций. "Если все вопросы организационные, технические, будут решены, то в перспективе 2026 года, действительно, эта продукция (бананы - ИФ) может появиться у нас в Ставропольском крае", - отметил он.

Ранее глава города Невинномысска Михаил Миненков сообщал журналистам, что пять тепличных комплексов по выращиванию бананов и других экзотических культур начнут строить в городе в ближайшее время. По его словам, проект уже получил подтверждение Минсельхоза РФ и инвестор готов приступить к строительству. Он будет реализован на территории опережающего социально-экономического развития "Невинномысск".

В пресс-службе администрации города "Интерфаксу" пояснили, что инвесторами выступают местная "Генгрупп Рус" и компания GenGroup Qazaqstan. Сумма инвестиций в проект не озвучиваются. Он будет реализовываться в три этапа. Помимо тепличных комплексов, планируется также создать фисташковый и миндальный сад в открытом грунте.

ООО "Генгрупп Рус" – ставропольское микропредприятие, которое было зарегистрировано в 2023 году с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Его основной вид деятельности – выращивание тропических и субтропических культур. По данным ЕГРЮЛ, компанией владеет гражданин Азербайджана Абдулла Исмайилов.

GenGroup Qazaqstan в 2023 году начала выращивать бананы в Туркестанской области Казахстана. Это первое в стране производство бананов в промышленных масштабах. Компания является дочерним подразделением турецкой GenGroup.

Минсельхоз Ставропольский край Генгрупп Рус GenGroup Qazaqstan
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть Brent немного подешевела до $70,87 за баррель

Канада 13 марта введет ответные пошлины в 25% на некоторые товары из США

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6007 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне50 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2200 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });