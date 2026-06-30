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Визовый центр Франции в РФ изменит правила подачи документов с 15 июля

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Визовый центр Франции в России перестанет принимать заявления на шенген от третьих лиц, если они не близкие родственники, сообщает компания-оператор VFS Global.

"С 15 июля 2026 заявления на визу могут быть поданы по предварительной записи: лично заявителем; родителем или законным опекуном для заявителей младше 18 лет, а также близкими родственниками (супруги, дети, родители) при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих родство (если заявитель прошел процедуру биометрии в течение 59 месяцев, предшествующих дате подачи заявления на визу)", - говорится в сообщении на сайте визового центра.

Как отметили в VFS Global, визовую анкету должен подписать лично заявитель. Для заявителей младше 18 лет принимается подпись родителей или законных опекунов. Прохождение процедуры биометрии требуется для всех заявителей старше 12 лет.

С 14 апреля 2025 года Франция прекратила признавать российские небиометрические загранпаспорта старого образца сроком на пять лет. Исключение составляют только паспорта, выданные детям в возрасте до 15 лет.

VFS Global Франция
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