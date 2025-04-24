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Визовый центр Франции изменил правила подачи документов на шенгенскую визу

Визовый центр Франции изменил правила подачи документов на шенгенскую визу
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Визовый центр Франции в Москве изменил правила подачи документов на визу с 23 апреля, теперь заявители должны прилагать к комплекту документов только биометрические паспорта, сообщает в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Визовый центр Франции в Москве прекратил прием пятилетних загранпаспортов без биометрических данных с 23 апреля. А в Генконсульстве Венгрии в Екатеринбурге туроператорам сообщили, что поскольку с 14 апреля 2025 г. не биометрические паспорта граждан РФ не признаются Францией, консульство Венгрии не принимает к рассмотрению документы, если у туриста не биометрический паспорт и при этом предполагается въезд, транзит или возвращение через территорию Франции", - говорится в сообщении.

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В ассоциации добавляют, что, если заявитель с пятилетним паспортом подал документы на французскую визу до 23 апреля, его заявление на визу рассмотрят в обычном порядке. Дети до 14 лет (включительно) могут по-прежнему подавать пятилетние заграничные паспорта на визы.

Как отмечают эксперты, у российских туристов, которые выезжают в Европу, в большинстве случаев оформлены биометрические паспорта с десятилетним сроком действия. Поэтому запрет подачи на французскую визу пятилетних паспортов старого образца затронет лишь небольшое число заявителей.

Франция РФ АТОР
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