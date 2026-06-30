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Российские нотариусы за полгода перевели в электронный вид на 10% больше документов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Число документов, переведенных российскими нотариусами в электронный вид за первое полугодие 2026 года, выросло на 10% в годовом исчислении, сообщает Федеральная нотариальная палата.

"За первые шесть месяцев 2026 года российские нотариусы перевели в электронный вид с сохранением юридической силы почти 702 тысячи бумажных документов. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2025 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФНП.

Больше всего такое нотариальное действие востребовано в Москве, Петербурге, Московской области, Краснодарском крае и Ростовской области.

В ФНП отметили, что все больше нотариальных документов изначально делается в цифровой и машиночитаемой версиях. При этом спрос на обратное действие снизился на 13% по сравнению с первой половиной прошлого года.

1 июля Единой информационной системе (ЕИС) нотариата, на базе которой создаются и хранятся все электронные нотариальные документы, а также в целом развивается цифровой нотариат России, исполняется 12 лет.

"Технологии, которые нотариат применяет на практике уже много лет и которые фактически предвосхитили время, особенно востребованы в наши дни, когда цифровизация становится новой действительностью", - подчеркнули в ФНП.

В качестве примера нотариусы привели недавнее подключение ЕИС к "Витрине данных" Минобороны, что позволило практически мгновенно получать сведения об участии граждан в СВО. "За первый месяц работы нового функционала нотариусы направили 23,7 тыс. соответствующих запросов. В настоящее время разрабатываются новые сервисы ЕИС нотариата - например, для электронного обмена данными с ГАИ", - проинформировали в Палате.

ЕИС ГАИ Минобороны ФНП Федеральная нотариальная палата
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