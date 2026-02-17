Нотариусы получили доступ к базам Единого федерального регистра населения

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российские нотариусы в феврале получили доступ к сведениям Единого федерального регистра населения страны (ЕРН), с помощью которого смогут оперативно получать сразу несколько видов данных, например, из ЗАГС, налоговых органов и МВД.

"Нотариусы могут направлять запросы в эталонную базу данных напрямую через рабочий интерфейс Единой информационной системы (ЕИС) нотариата и практически мгновенно получать ответы", - сообщили "Интерфаксу" в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

За первые пять дней работы сервиса нотариусы отправили 14,4 тыс. запросов.

По данным ФНП, теперь нотариусы могут получить из ЕРН сведения для подтверждения личности заявителя, информацию о СНИЛС, ИНН и документах, удостоверяющих личность, а также записи актов гражданского состояния и другие данные.

"Кроме того, теперь нотариусы в онлайн-режиме могут получить данные о регистрации по месту жительства и месту пребывания человека, которые ранее в электронном виде им доступны не были. Благодаря "подключению" к ЕРН нотариусы также получили возможность в цифровом формате уточнить сведения о детях и родственных связях человека, его образовании и ученых степенях, регистрации в качестве ИП", - сказали в Палате.

Как отмечают нотариусы, новый сервис позволяет оптимизировать процесс проверки юридически значимой информации. При этом запросы нотариусов в отдельные ведомства в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) также остаются актуальными.