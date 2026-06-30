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РФ с июля увеличит тариф на грузовые ж/д перевозки в направлении Финляндии в 8 раз

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - РФ с 1 июля поднимает тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в направлении Финляндии.

Соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы N475/26 опубликован во вторник на официальном портале размещения правовых актов.

Согласно приказу, к тарифам, определяемым в соответствии с главами II и III Тарифного руководства N1 (основной тарифный документ ОАО "РЖД" - ИФ), на перевозки грузов в направлении сухопутных пограничных переходов железных дорог РФ, имеющих экспортный код с Финляндией, будет дополнительно применяться коэффициент 8,0.

Коэффициент применяется ко всем грузам в этом направлении. При перевозках грузов в составе поездного формирования, не принадлежащего перевозчику РЖД, данный коэффициент будет применяться к тарифам на каждый вагон, а также к тарифам на тепловоз или электровоз, следующие в направлении переходов с Финляндией.

Также при определении тарифов данный коэффициент будет применяться к тарифам за организацию продвижения по инфраструктуре РЖД каждого вагона, включая вагоны с контейнерами, контрейлерами, а также к тарифам за занятие инфраструктуры РЖД грузовым поездом и за организацию продвижения по инфраструктуре РЖД локомотива, используемого для тяги грузовых поездов и следующего в направлении переходов с Финляндией.

Вместе с тем при перевозках никелевого штейна, в том числе в контейнерах, на станцию Харьявалта "Финских железных дорог" и аммиака безводного сжиженного в направлении переходов с Финляндией в период с 1 июля по 31 октября 2026 г. включительно к коэффициенту 8,0 будет дополнительно применяться коэффициент 0,25. Коэффициент 0,25 не будет применяться в отношении сборных повагонных и сборных контейнерных отправок, включающих эти грузы.

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