РФ временно закроет часть ж/д пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Правительство России временно приостановило с 1 июля движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через ж/д пункты пропуска через госграницу РФ на отдельных участках границы с Финляндией, Эстонией и Латвией.

Соответствующее распоряжение от 30 июня, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, размещено во вторник на официальном портале правовых актов.

"Временно приостановить с 1 июля 2026 г. движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на отдельных участках государственной границы Российской Федерации по перечню согласно приложению", - говорится в распоряжении.

В данный перечень, согласно документу, входят пункты пропуска на российско-финляндском участке госграницы: Выборг (Ленинградская область), Вяртсиля (Республика Карелия), Люття (Республика Карелия), Санкт-Петербург-финляндский (г. Санкт-Петербург), Светогорск (Ленинградская область), на российско-эстонском участке границы: Печоры-Псковские (Псковская область), на российско-латвийском - Пыталово (Псковская область).