Автобус с 27 детьми опрокинулся в Красноярском крае, есть пострадавшие

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Автобус с детьми опрокинулся в Минусинском округе Красноярского края, два человека пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону в среду.

"Предварительно, произошло опрокидывание автобуса, травмированы два человека: женщина и 15-летний подросток, они отправлены в больницу для осмотра", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю в свою очередь сообщает, что в автобусе находились 27 детей.

"В салоне транспортного средства находилось 27 детей. (...) На месте находятся сотрудники полиции, выясняются все детали случившегося", - говорится в сообщении.