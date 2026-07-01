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Уголовное дело возбуждено по факту опрокидывания автобуса с детьми в Красноярском крае

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту опрокидывания автобуса с детьми в Минусинском округе Красноярского края, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия в среду.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В РоссииАвтобус с 27 детьми опрокинулся в Красноярском крае, есть пострадавшиеАвтобус с 27 детьми опрокинулся в Красноярском крае, есть пострадавшиеЧитать подробнее

Автобус с детьми опрокинулся на трассе в Минусинском округе в среду, 1 июля.

Ранее сообщалось, что прокуратура края организовала проверку по факту ДТП.

В надзорном ведомстве уточнили, что автобус перевозил 27 детей из спортивного лагеря "Чемпион" в Красноярск. С ними также находились двое сопровождающих.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по региону, водитель автобуса пытался избежать столкновения с автомобилем Kia Sportage, выехавшим на встречную полосу. Он допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием.

Женщина, управлявшая автомобилем, пояснила правоохранителям, что уснула за рулем.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону "Интерфаксу" уточнили, что в результате ДТП были травмированы два человека - женщина и 15-летний подросток. Они отправлены в больницу для осмотра.

МВД России Красноярский край
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