Свыше 150 иностранцев выдворят из РФ после рейда в Подмосковье

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Полицейские выявили 155 нарушителей миграционного законодательства в ходе рейда на складских комплексах, производственных предприятиях, строительных площадках и в хостелах Дмитровского городского округа Подмосковья, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудники УМВД России "Дмитровское" провели оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал-2026" на территории складских комплексов, производственных предприятий, строительных площадок и хостелов. По итогам рейдов к административной ответственности привлечены 155 граждан стран Центральной и Южной Азии, допустивших нарушения миграционного законодательства РФ", - сказала Петрова журналистам в среду.

Отмечается, что в отношении иностранцев составлено 175 административных протоколов: 125 - за нарушение сроков постановки на учет и превышение срока пребывания (ст. 18.8 КоАП РФ), 35 - за незаконную трудовую деятельность (ст. 18.10 КоАП РФ), шесть - за предоставление ложных сведений при миграционном учете (ст. 19.27 КоАП РФ) и девять - за уклонение от исполнения административного законодательства (ст. 20.25 КоАП РФ). Некоторые мигранты привлечены к ответственности сразу по нескольким статьям, добавила Петрова.

В ведомстве подчеркнули, что каждому правонарушителю грозит штраф с последующим выдворением за пределы страны.

В настоящее время полицейские устанавливают работодателей, которые незаконно привлекали иностранных граждан к трудовой деятельности.