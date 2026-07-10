Из РФ в июне выдворили 14,6 тысячи незаконных мигрантов

Почти 30 тыс. иностранцев не был разрешен въезд в страну, мероприятия проводились в рамках операции "Нелегал-2026", сообщили в МВД

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - За период проведения в июне первого этапа операции "Нелегал-2026" пресечено 60,2 тысячи правонарушений в сфере миграции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем канале в Мах.

"Выдворено в административном порядке и депортировано за пределы РФ 14,6 тысячи иностранных граждан, принято решений о неразрешении въезда в нашу страну в отношении 29,3 тысячи иностранных граждан", - сказала она.

По данным МВД, в ходе первого этапа операции также выявлены и привлечены к административной ответственности 10,4 тысячи недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. Возбуждено 2 тысячи уголовных дел в сфере миграции, установлено 301 лицо, находящееся в розыске.

"В ходе оперативно-профилактических мероприятий особое внимание уделялось проверке мест компактного проживания иностранных граждан и осуществления ими трудовой деятельности, в том числе связанной с перевозкой пассажиров и доставкой товаров", - сообщили в МВД.

В России под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности в июне этого года МВД России совместно с ФСБ России и Росфинмониторингом проведен первый этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2026".

Как заявили в МВД, ее цели - противодействие незаконной миграции, пресечение деятельности международных и межрегиональных организованных групп и преступных сообществ, занимающихся этим криминальным промыслом, а также установление лиц, находящихся в розыске, в том числе межгосударственном.