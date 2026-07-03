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Иноагентом признана Галина Юзефович

Иноагентом признана Галина Юзефович
Галина Юзефович
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Минюст внес в реестр иностранных агентов трех человек и одну организацию.

Иноагентами признаны журналист Екатерина Алалыкина (Екатерина Аренина), просветитель Инна Березкина, литературный критик Галина Юзефович и видеопроект "Ромб".

Алалыкиной вменяют создание и распространение контента иноагентов и нежелательных для России организаций, распространение фейков о российских властях и взаимодействие с организацией-иноагентом.

Березкина, по данным Минюста, участвовала в антироссийских акциях за рубежом, а также в создании и распространении контента нежелательных организаций и распространении фейков о российских властях. Также она выступала против СВО и взаимодействовала с нежелательными организациями.

Юзефович распространяла фейки о решениях и политике российских властей, выступала против СВО и участвовала в распространении контента иноагентов, а также взаимодействует с нежелательной организацией.

Проекту "Ромб", помимо прочего, вменяют пропаганду ЛГБТ-отношений (в России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено) и то, что его учредителем является иностранная некоммерческая организация.

Минюст Инна Березкина Екатерина Аренина Галина Юзефович
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