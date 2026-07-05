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Один человек погиб, один ранен в результате атак ВСУ по автомобилям в ЛНР

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали легковые автомобили в Кременной и на участке автодороги Счастье - Луганск в ЛНР. В результате ударов один мирный житель погиб, еще один получил ранения, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"В Кременной украинский БПЛА ударил по легковой машине. К несчастью, несовместимые с жизнью ранения получил 57-летний мужчина. Он погиб за день до своего дня рождения. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - написал Пасечник в своем канале в мессенджере Макс.

На участке дороги Счастье - Луганск в районе г. Счастье беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль, в результате был ранен 46-летний водитель.

"Украинские БПЛА также нанесли удары по легковому автомобилю в Сватово, грузовой машине коммунального предприятия в Северодонецке и грузовику частного предприятия в Алчевске. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - отметил глава ЛНР.

ЛНР Леонид Пасечник
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