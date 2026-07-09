В результате ударов по ЛНР погибли два человека и еще двое ранены

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины 8 июля вечером атаковали Стаханов, Первомайск, Северодонецк и Краснодонский муниципальный округ Луганской Народной Республики, погибли два человека и еще двое были ранены, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"На участке дороги Первомайск - Ирмино украинский БПЛА ударил по легковому автомобилю. К несчастью, погиб 18-летний парень. Ранения получил 30-летний мужчина. Он оперативно доставлен в лечебное учреждение", - написал он в Max.

В Первомайске, Краснодоне и Северодонецке беспилотники украинской армии атаковали автобазу индивидуального предпринимателя, промышленную зону и грузовой автомобиль. "Для ликвидации последствий были привлечены силы МЧС. В результате повторного удара БПЛА ранение получил сотрудник МЧС, ему оказана медицинская помощь. В Первомайске погиб работник автотранспортного предприятия", - добавил Пасечник.