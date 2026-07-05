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Минобороны РФ сообщило о поражении в воскресенье 116 украинских беспилотников

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в период с 8:00 мск до 20:00 мск воскресенья дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областей, Московского региона и Республики Крым.

Минобороны
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