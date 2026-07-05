Машина сбила трех человек в Калининграде, погиб ребенок

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Женщину с двумя детьми сбили на улице Заводская в Калининграде, погиб четырехлетний мальчик, сообщает прокуратура Калининградской области в воскресенье.

По предварительным данным, 36-летний пьяный водитель за рулем Mercedes сбил женщину с четырехлетним мальчиком и трехлетней девочкой на тротуаре.

В результате аварии мальчик скончался на месте, женщину с девочкой госпитализировали с травмами, уточняют в Госавтоинспекции региона.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.