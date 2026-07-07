ВСУ атаковали гражданскую машину в Энергодаре, ранен мужчина

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали гражданскую машину в Энергодаре, тяжелые ранения получил ее владелец, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов во вторник.

"В результате атаки дрона загорелся гражданский автомобиль. Владелец транспортного средства был эвакуирован из горящего автомобиля и доставлен в приемное отделение медсанчасти-145. Он в тяжелом состоянии, госпитализирован в хирургическое отделение", - написал Пухов в своем канале в Max.

Кроме того, ВСУ с дрона сбросили боеприпасы на трассе Энергодар - Запорожская ТЭС, на них наехал автомобиль, обошлось без пострадавших.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.