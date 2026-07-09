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Мэр Энергодара сообщил об атаке на энергосистему города

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Энергодаре нарушено электроснабжение после атаки, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов .

"Сегодня ночью была очередная атака на энергосистему. В настоящий момент: энергетики уже приступили к восстановительным работам, критическая инфраструктура (больница, водоканал) работают на резервных источниках питания", - написал он в Max.

Восстановить электроснабжение планируют вечером.

В ночь на 9 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что значительную часть территории региона затронули аварийные отключения.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля. Также город переживал несколько блэкаутов.

Запорожская АЭС Евгений Балицкий Энергодар Максим Пухов Запорожская область
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