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Запасы топлива снизились на базах Ставрополья впервые за шесть дней

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Власти Ставропольского края прорабатывают меры по ликвидации дефицита топлива в регионе в связи со снижением его запасов на базах, сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

"Снова о ситуации с топливом. К сожалению, сегодня впервые за последние шесть дней у нас в крае снизились остатки горючего на базах. Лично переговорил с руководителями наших нефтяных компаний, попросил ускорить динамику поступлений. Минпром края по моему поручению прорабатывает меры по снижению нагрузки на заправки. В том числе, рассматриваются решения, которые уже внедряются в других регионах", - написал Владимиров в своем канале в Max.

Губернатор отметил, что проинформирует обо всех шагах, которые будут предприниматься.

В июне на Ставрополье ряд АЗС ограничили отпуск бензина до 100 литров на один автомобиль, при этом на уровне региона ограничения не вводились. Позже Минпром края заявил, что ситуация стабилизируется, остаются точечные проблемы на некоторых автозаправочных станциях.

Несколько дней назад управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья сообщало, что повышенный спрос на топливо в регионе сохраняется. В край были направлены дополнительные партии бензина и дизеля.

Ставропольский край Владимир Владимиров
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