"Роснефть" на АЗС Иркутской области увеличила суточный объем отпуска топлива на 50% к уровню 2025 г.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - "Роснефть" нарастила на АЗС Иркутской области суточный объём отпуска нефтепродуктов на 50% к уровню 2025 года, говорится в официальном канале компании.

"Топливо на АЗС "Роснефть". Иркутская область - актуальная информация: Все АЗС "Роснефти" в регионе работают круглосуточно. После реконструкции открыта обновлённая АЗС "Роснефть" в с. Хомутово: на шести новых многотопливных колонках для обеспечения местных жителей реализуются АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Суточный объём отпуска топлива на АЗС "Роснефть" в Иркутской области увеличен на 50% относительно среднего уровня 2025 года. Запасы топлива в регионе достаточны для обеспечения бесперебойной работы АЗС. Благодарим водителей за понимание, а сотрудников АЗС - за работу в усиленном режиме", - сообщается в информации.