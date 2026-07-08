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Жители 11 районов Дагестана остались без света из-за непогоды

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Аварийное отключения электроэнергии произошло в Унцукульском районе Дагестана из-за повреждения опоры ЛЭП после подъема уровня воды в реке, без света остались около 20 тыс. человек, сообщает Единый контакт-центр "Дагэнерго" в своем телеграм-канале в среду.

"8 июля в 18:02 мск произошло аварийное отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ Ирганай ГПП - Гоцатлинская с отпайками (ВЛ-110-197). Отключение линии произошло от действия дистанционной защиты. Автоматическое повторное включение было неуспешным. Также на подстанции 110 кВ "Ирганай ГПП" произошло отключение ВЛ 35 кВ Ирганай ГПП - Унцукуль с отпайками (ВЛ-35-11) от действия токовой отсечки", - говорится в сообщении.

Энергетиками в ходе обследования подтвердилась информация о повреждении опоры ЛЭП в связи с повышением уровня воды в реке. В этой связи также произошли аварийные ситуации на объектах распределительных сетей 110/35 кВ, расположенных вдоль русла реки.

В результате временно остались без электроснабжения 19 587 человек, проживающих в 5 375 домовладениях на территории 16 населенных пунктов Унцукульского района.

В свою очередь пресс-служба правительства Дагестана уточняет, что из-за последствий непогоды также зафиксированы отключения электроэнергии в ряде сел Акушинского, Буйнакского, Гунибского, Дахадаевского, Кулинского, Левашинского, Рутульского, Табасаранского, Чародинского и Шамильского районов.

"По каждому факту на места направлены оперативные бригады энергетиков. В части населенных пунктов электроснабжение уже восстановлено, работы продолжаются в непрерывном режиме", - отмечается в сообщении.

При этом непогода не нарушила теплоснабжение, водоснабжение и газоснабжение жителей вышеуказанных муниципалитетов.

В пресс-службе добавили, что по поручению премьер-министра Дагестана Магомеда Рамазанова в связи с повышенным притоком воды с горной местности в реку Сулак и высоким часовым значением поступления воды в водохранилище усилен контроль за ситуацией на Чиркейской ГЭС.

Кроме того, для отслеживания ситуации на гидроэлектростанциях республики усилена работа штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в республике.

Ранее спасатели предупредили о прогнозируемых на территории Дагестана 7-9 июля ливнях, граде и усилении ветра до 23 м/с.

Дагестан
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