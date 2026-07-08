Порядка 30 тыс. человек остаются без света из-за паводка в 48 населенных пунктах Дагестана

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Более 30 тыс. человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за паводка, вызванного ливнями, сообщает в среду пресс-служба МЧС России.

В частности, в ряде муниципальных образований Дагестана зафиксированы аварийные отключения электроэнергии и перебои в транспортном сообщении.

"По данным единых дежурно-диспетчерских служб, без света остаются 48 населенных пунктов в четырех муниципальных районах. Всего отключено 6,5 тыс. домовладений, в которых проживает порядка 30 тыс. человек, из них 6,1 тыс. детей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в бассейне реки Сулак прогнозируется ухудшение ситуации.

"Ожидается прохождение паводковых вод с достижением уровней воды опасных и критических отметок. В зону потенциального риска попадают населенные пункты Кизилюртовского района: Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка, где существует угроза подтопления жилых секторов и придомовых территорий", - отметили в МЧС.

Согласно сообщению, главе района рекомендовано организовать мероприятия по оповещению и эвакуации граждан.

"Главе Кизилюртовского района рекомендовано организовать мероприятия по оповещению и эвакуации жителей из зон возможного затопления, расположенных вдоль русла реки Сулак", - говорится в сообщении.

Кроме того, непогода спровоцировала сход селей и камнепадов, без транспортного сообщения остаются 56 населенных пунктов. По последним данным, эвакуированы 106 человек.

"Ситуация с паводковой обстановкой в регионе находится на особом контроле руководства ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан. К работам привлечены более 200 человек и 75 единиц техники", - подчеркнули в министерстве.

Как сообщалось, град с грозой и сильным ветром обрушился на Дагестан во вторник. Непогода в регионе продлится как минимум до четверга, 9 июля.