Поиск

Порядка 30 тыс. человек остаются без света из-за паводка в 48 населенных пунктах Дагестана

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Более 30 тыс. человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за паводка, вызванного ливнями, сообщает в среду пресс-служба МЧС России.

В частности, в ряде муниципальных образований Дагестана зафиксированы аварийные отключения электроэнергии и перебои в транспортном сообщении.

"По данным единых дежурно-диспетчерских служб, без света остаются 48 населенных пунктов в четырех муниципальных районах. Всего отключено 6,5 тыс. домовладений, в которых проживает порядка 30 тыс. человек, из них 6,1 тыс. детей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в бассейне реки Сулак прогнозируется ухудшение ситуации.

"Ожидается прохождение паводковых вод с достижением уровней воды опасных и критических отметок. В зону потенциального риска попадают населенные пункты Кизилюртовского района: Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка, где существует угроза подтопления жилых секторов и придомовых территорий", - отметили в МЧС.

Согласно сообщению, главе района рекомендовано организовать мероприятия по оповещению и эвакуации граждан.

"Главе Кизилюртовского района рекомендовано организовать мероприятия по оповещению и эвакуации жителей из зон возможного затопления, расположенных вдоль русла реки Сулак", - говорится в сообщении.

Кроме того, непогода спровоцировала сход селей и камнепадов, без транспортного сообщения остаются 56 населенных пунктов. По последним данным, эвакуированы 106 человек.

"Ситуация с паводковой обстановкой в регионе находится на особом контроле руководства ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан. К работам привлечены более 200 человек и 75 единиц техники", - подчеркнули в министерстве.

Как сообщалось, град с грозой и сильным ветром обрушился на Дагестан во вторник. Непогода в регионе продлится как минимум до четверга, 9 июля.

МЧС России Дагестан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Порядка 30 тыс. человек остаются без света из-за паводка в 48 населенных пунктах Дагестана

ВСУ атаковали больницу в Херсонской области, погиб сотрудник

В России планируют унифицировать юридическое образование

 В России планируют унифицировать юридическое образование

Что произошло за день: среда, 8 июля

Путин призвал на фоне проблем с топливом поддержать жителей и гостей Крыма

Путин заявил о большом запасе прочности энергосистемы на фоне атак Киева

 Путин заявил о большом запасе прочности энергосистемы на фоне атак Киева

В "Яндекс Go" и "Яндекс Заправках" появились данные о наличии топлива и очередей на АЗС

 В "Яндекс Go" и "Яндекс Заправках" появились данные о наличии топлива и очередей на АЗС

Суд удовлетворил иск "Роснано" к бывшим топ-менеджерам на 11,9 млрд рублей

 Суд удовлетворил иск "Роснано" к бывшим топ-менеджерам на 11,9 млрд рублей

РФ уточнит условия допуска в такси автомобилей по отдельному решению кабмина

Минпросвещения разослало рекомендованный график каникул в 2026/27 учебному году

 Минпросвещения разослало рекомендованный график каникул в 2026/27 учебному году
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2970 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10399 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов