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Путин поручил установить День детской книги и создать "Российское Пушкинское общество"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2026 года подготовить проекты указов об установлении Дня детской книги и о создании общероссийской общественно-государственной организации "Российское Пушкинское общество".

Это одно из перечня поручений, сформулированных после заседания Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

"Правительству Российской Федерации подготовить по согласованию с президиумом Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации и представить проект указа президента Российской Федерации об установлении Дня детской книги", - говорится в перечне поручений.

Кроме того, правительству поручено составить проект указа о создании общероссийской общественно-государственной организации "Российское Пушкинское общество".

Также Путин поручил подготовить проект указа об определении федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Государственный институт русского языка имени Пушкина" единым научно-методическим центром, который будет проводить экспертизу учебных материалов по русскому языку как иностранному, разработанных для иностранных обучающихся, и координировать деятельность образовательных и иных организаций, которые учреждены при поддержке РФ и к сферам деятельности которых относятся поддержка и продвижение русского языка за рубежом, предусмотрев в том числе цели, задачи, функции и полномочия этого центра.

Ответственным назначен премьер России Михаил Мишустин, проекты документов необходимо предоставить до декабря 2026 года.

Владимир Путин Михаил Мишустин Пушкин Российское Пушкинское общество
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