В госстандарты высшего образования включат дисциплину "Русский язык как государственный"

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил Минобрнауки включить дисциплину "Русский язык как государственный" в обновленные федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, в частности, в социогуманитарную часть "фундаментального ядра".

Это одно из перечня поручений, сформулированных после заседания Совета при президенте по госполиитке в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

"Минобрнауки России с учетом ранее данных поручений обеспечить включение дисциплины (модуля) "Русский язык как государственный" в обновленные федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (социогуманитарную часть "фундаментального ядра")", - говорится в перечне.

Глава министерства Валерий Фальков должен будет представить доклад по исполнению поручения до 1 декабря 2029 года.