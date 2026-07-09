Путин поручил проанализировать нормы использования государственного языка в рекламе и публичной информации

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Совету при президенте РФ по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России до 1 марта провести анализ законодательства о государственном языке в части обязательного использования русского языка в публичной информации и рекламе.

Перечень поручений президента РФ по итогам заседания Совета при президенте России по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ опубликован в четверг на сайте Кремля.

"Провести анализ законодательства Российской Федерации о государственном языке Российской Федерации и иных законодательных актов Российской Федерации в части, касающейся обязательного использования государственного языка Российской Федерации в информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей, рекламе, и практики их применения", - говорится в перечне поручений.

Отмечается, что по результатам анализа при необходимости поручено представить предложения о дополнительном законодательном регулировании.

Ответственным назначен премьер России Михаил Мишустин и советник президента Елена Ямпольская, провести анализ необходимо до 1 марта.