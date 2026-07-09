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Бывший руководитель "Инвалидов войны" и гендиректор центра "Ветеран-Русь" получили сроки

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего руководителя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане "Инвалиды войны" Андрея Чепурного и гендиректора некоммерческой организации "Центр медицинской и социальной реабилитации ветеранов войн "Ветеран-Русь" Валерия Белялова к 11 и 8 годам лишения свободы.

Они признаны виновными по делу о незаконном отчуждении санатория "Русь", сообщили в Мосгорсуде.

Чепурной получил 11 лет колонии общего режима и штраф в 1,9 млн рублей, Белялов - восемь лет общего режима со штрафом в 955 тысяч рублей. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего ООО ИВА - "Инвалиды войны" и взыскал солидарно с осужденных в счет возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба денежные средства в размере 1 млн рублей.

Оба лишены права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций, сроком на 3 года.

Подсудимые признаны виновными ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК (покушение на растрату в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК (пособничество в покушении на растрату в особо крупном размере) ч. 3 ст. 160 УК (растрата в крупном размере), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК (пособничество в совершении растраты в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщили в Генпрокуратуре, по версии следствия в марте 2017 года Чепурной и Белялов совершили незаконное отчуждение комплекса санатория "Русь", состоящего из 48 объектов недвижимости в Рузском районе Московской области. Для этого участникам центрального правления "Инвалидов войны" были переданынедостоверные сведения и заключен договор безвозмездной передачи имущества в пользу АНО "Центр "Ветеран - Русь", считает следствие. Общая стоимость растраченного имущества превысила 3 млрд рублей,.

Генпрокуратура Московская область Андрей Чепурной Ветеран-Русь Рузский район Дорогомиловский суд Валерий Белялов
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