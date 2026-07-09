Лавров заявил об участии украинских наемников в вылазках террористов в странах Африки

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Украинских наемников в последнее время активно используют в вылазках террористов в Африке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Обсудили другие вопросы, касающиеся Африканского континента, в том числе ситуацию в Сахаро-Сахельской зоне, конфликт между Демократической Республикой Конго и Руандой, другие кризисные точки", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и сотрудничества Республики Мозамбик Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

Министр отметил, что РФ выступает "за их урегулирование путем переговоров, при параллельном подавлении террористических угроз, которые на континенте, к сожалению, никуда не исчезают".

"Более того, в последнее время в этих вылазках террористов стали активно использоваться украинские наемники", - сказал Лавров.