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Старейшая в Петербурге агава пробила потолок оранжереи перед первым и последним в жизни цветением

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - 90-летнее растение в Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге готовится к первому и последнему в своей жизни цветению, сообщила главный агроном и научный куратор коллекции растений аридных (сухих) областей Земли Евгения Романова.

"Агава Сальма продолжает очень неспешно растить свой могучий цветонос. Агавы других видов, которые прежде цвели в оранжерее, развивали свои соцветия (от почки до цветков) в течение 3-3,5 месяцев. Агава Сальма, по-видимому, никогда не цвела в нашей коллекции, мне не удалось найти сведений об этом событии", - написала Романова на странице во "ВКонтакте".

В природе цветонос этого растения достигает 10-15 метров. Чтобы сохранить побег и не нарушить конструкции оранжереи, в крыше сделали отверстие. Побег уже поднимается над кровлей примерно на 50 см, добавила агроном.

По ее словам, цветки Сальмы должны быть желтыми и крупными - до 10 см в диаметре. Как долго агава будет растить цветонос и формировать бутоны, неизвестно.

Она уточнила, что агава - растение, которое цветет раз в жизни, после чего отмирает.

Агава Сальма попала в Ботанический сад Петра Великого из Сухумского ботсада в 1946 году в возрасте 5-10 лет. Увидеть ее можно на тропическом оранжерейном маршруте.

Петербург Ботанический сад Петербурга
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