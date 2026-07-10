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Нетаньяху и Трамп обсудили американские операции против Ирана

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп по телефону обсудили обстановку в районе Персидского залива, сообщает The Times of Israel со ссылкой на коммюнике канцелярии главы израильского правительства.

Так, по данным Израиля, Трамп предоставил Нетаньяху информацию о действиях армии США против Ирана.

Со своей стороны Нетаньяху в ходе разговора раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, премьер Израиля отметил важность сохранения израильских "буферных зон" в соседних странах. Такие зоны в настоящее время существуют в Ливане и Сирии.

Дональд Трамп Иран США Ливан Биньямин Нетаньяху
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