Израиль готов помочь США с ударами по Ирану в случае получения такого запроса

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Израильские власти желают содействовать США при ударах по Ирану, если Вашингтон захочет получить такую помощь от Израиля, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники.

"Мы доказали, что мы стоим плечом к плечу с США. Я не уверен, что США заинтересованы в подключении Израиля к их действиям, но, знаете, мы считаем, что нам надо напрячь мускулы, (...) мы хотим это сделать вновь, если потребуется", - приводит издание слова израильского собеседника.

Тем не менее, отметил он, Израиль не хотел бы возвращения к ситуации с ударами Ираном по израильской территории. При этом ранее источники издания говорили, что Израиль не хочет игнорировать происходящее в Иране и готов "заплатить цену" за нейтрализацию угроз.

В среду, на фоне ужесточения высказываний президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Минобороны Исраэль Кац провели особое совещание по теме безопасности. Детали встречи не разглашаются.

По данным израильских СМИ, Армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной готовности, израильская разведка обновляет цели для возможных новых ударов и поддерживает тесную связь с США.

Как сообщалось, в ночь на среду и в ночь на четверг США возобновили удары по Ирану. В ответ иранские вооруженные силы атаковали объекты в Катаре, Кувейте, Бахрейне и Иордании.

Но уже в четверг ситуация в отношениях между Ираном и США стала "гораздо спокойнее", чем в предыдущие дни, во многом благодаря усилиям посредников, отмечал портал Axios. Вместе с тем CNN со ссылкой на источники сообщал, что несмотря на попытки США и Ирана договориться дипломатическим путем, Вашингтон готов нанести удары, если потребуется. Собеседники телеканала заявили, что США готовятся к возможным ударам, но в настоящее время они позволяют дипломатии взять инициативу в свои руки.