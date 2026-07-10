США и Иран продолжают контакты по техническим вопросам

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Переговорщики из США и Ирана продолжают обсуждения технических вопросов, касающихся урегулирования конфликта, сообщает CNN со ссылкой на американский источник.

"США по-прежнему стремятся найти решение проблемы, и переговоры на экспертном уровне продолжаются", - сказал собеседник телеканала.

При этом, он подчеркнул, что, по мнению Вашингтона, Тегеран пока не выполняет ключевые пункты подписанного с США меморандума о взаимопонимании. Он пояснил, что недопустимо, чтобы иранские военные обстреливали суда в Ормузском проливе.

В ночь на среду и в ночь на четверг США в ответ на эти обстрелы нанесли серию ударов по Ирану