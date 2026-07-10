США не исключают новых ударов по Ирану

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Несмотря на попытки США и Ирана договориться дипломатическим путем, Вашингтон готов нанести удары, если потребуется, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники телеканала заявили, что США готовятся к возможным ударам, если это потребуется сегодня вечером, но в настоящее время они позволяют дипломатии взять инициативу в свои руки.

По словам источников, США в качестве рычага воздействия на Иран составляют список целей. При этом американские чиновники отметили, что заявления Ирана о том, что сегодня вечером США нанесли еще несколько ударов, были неточными.

Однако ситуация динамична, и удары могут возобновиться в случае необходимости, добавили они.

Ранее телеканал сообщал, что переговорщики из США и Ирана продолжают обсуждение технических вопросов, касающихся урегулирования конфликта.

"США по-прежнему стремятся найти решение проблемы, и переговоры на экспертном уровне продолжаются", - сказал американский источник.