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До 14 увеличилось количество сбитых над Ленобластью БПЛА

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о нейтрализации 14 украинских дронов над регионом.

"Над Ленинградской областью сбиты 14 БПЛА противника. Боевая работа продолжается", - написал он в своем канале в Мах в пятницу.

Позднее он сообщил об отбое воздушной опасности в Ленинградской области. По словам Дрозденко, информации о пострадавших и разрушениях по линии дежурной службы не поступало.

Росавиация информировала об отмене ограничений в аэропорту Пулково.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июля 2026 года Военная операция на Украине
Александр Дрозденко Ленобласть
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