До 14 увеличилось количество сбитых над Ленобластью БПЛА

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о нейтрализации 14 украинских дронов над регионом.

"Над Ленинградской областью сбиты 14 БПЛА противника. Боевая работа продолжается", - написал он в своем канале в Мах в пятницу.

Позднее он сообщил об отбое воздушной опасности в Ленинградской области. По словам Дрозденко, информации о пострадавших и разрушениях по линии дежурной службы не поступало.

Росавиация информировала об отмене ограничений в аэропорту Пулково.