Что случилось этой ночью: пятница, 10 июля

Атака БПЛА на Ильский НПЗ, церемония прощания с Али Хаменеи, победа сборной Франции над Марокко на ЧМ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Посредники из Катара, Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии провели серию контактов с Вашингтоном и Тегераном для снижения напряженности и сохранения прогресса по ядерным переговорам, сообщил Axios со ссылкой на источники. По данным CNN, несмотря на попытки договориться дипломатическим путем, США продолжают рассматривать возможность нанесения ударов по Ирану.

- Силы ПВО в течение ночи отразили атаку 14 беспилотников на Ленинградскую область, еще 10 дронов сбили на подлете к Москве.

- На Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Фрагменты дронов также обнаружили во дворе частного дома и на территории предприятия в станице Северской.

- В результате удара БПЛА по ключевым объектам энергетики значительная часть Запорожской и Херсонской областей оказалась обесточена. Сроки восстановления подачи энергии зависят от оперативной обстановки, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

- Федеральное большое жюри США предъявило обвинения восьми подозреваемым в заговоре по организации атаки на шоу UFC, проходившее в июне на территории Белого дома.

- Церемония погребения верховного лидера Ирана Али Хаменеи завершилась в его родном городе Мешхеде. Из-за толп на улицах гроб с телом аятоллы доставили к мавзолею на вертолете. Поминальную молитву прочитал его старший сын Мостафа.

- Футболисты сборной Франции со счетом 2:0 взяли верх над командой Марокко в четвертьфинале чемпионата мира. На 60-й минуте гол забил Килиан Мбаппе, на 66-й – Усман Дембеле.