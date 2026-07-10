Неразорвавшийся снаряд обнаружили в северном промузле Омска после атаки БПЛА

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Оперативные службы обнаружили в районе северного промышленного узла Омска неразорвавшийся снаряд после атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в пятницу.

"В районе северного промышленного узла Омска оперативные службы обнаружили неразорвавшийся снаряд после событий 6 июля. Специалисты приступают к его ликвидации. Опасности для жителей нет. Ситуация под контролем", - написал Хоценко в своем канале в Max.

Он обратился к омичам с просьбой сообщать обо всех подозрительных ситуациях властям и доверять только официальной информации.

Ранее сообщалось, что 6 июля система ПВО Минобороны РФ отражала атаку украинских беспилотников в Омске. Большая часть БПЛА была сбита, однако нескольким удалось достичь северного промышленного узла Омска. БПЛА атаковали Омский НПЗ. Погибших и пострадавших во время налета не было.