Губернатор Хоценко сообщил об атаке БПЛА на Омский НПЗ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

"ПВО Минобороны России уничтожили большую часть, летевших беспилотников. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На месте инцидента работают оперативные службы", - рассказал он.

Земляков он призвал не приближаться к обломкам беспилотников и не снимать их на фото и видео.

В Омской области 6 июля ввели режим опасности БПЛА. Аэропорт Омска впервые в своей истории перестал обслуживать рейсы из соображений безопасности. Хоценко сообщал об атаке на северный промышленный узел Омска.