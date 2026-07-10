Герценовский университет обучит родителей критически осмыслять информацию о воспитании детей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Осенью в Российском государственном педагогическом университете (РГПУ) имени Герцена откроется Центр психолого-педагогического просвещения, сообщила пресс-служба вуза.

"Мы решили создать пространство, в котором профессионалы будут помогать родителям. Фактически мы уже сделали первый шаг в этом направлении: в Открытом кампусе работает Родительский клуб Герценовского университета. Мы видим свою задачу не только в подготовке учителей, но и в выстраивании системы непрерывной поддержки семьи, которая является ключевым институтом воспитания", - прокомментировал ректор РГПУ Сергей Тарасов.

По его словам, междисциплинарный подход, заложенный в основу проекта, позволит создать востребованный и эффективный ресурс для родителей, а также послужит основой для внедрения в регионах.

Руководитель проекта, доцент кафедры возрастной психологии и педагогики семьи Герценовского университета Светлана Буркова отметила, что современному городу необходим новый формат взаимодействия с родителями. По ее словам, сегодня родители имеют доступ к огромному объему информации о воспитании и развитии детей, но далеко не всегда могут оценить ее качество и применить к своему ребенку.

"Мы проанализировали почти 200 научных публикаций за последние три года, изучили реальные запросы родителей и педагогов. Выявили системные дефициты: прежде всего, это недостаток научно-методических разработок по раннему развитию, перинатальному периоду и формированию здоровьесберегающего поведения. Кроме того, наблюдается устойчивый разрыв между академическими разработками и их внедрением в реальную работу с родителями", - сказала Буркова.

На экспертной площадке университета будут организованы образовательные треки для родителей, родительские клубы по интересам, индивидуальные и групповые консультации специалистов, лекции, мастер-классы и тренинги.

Торжественное открытие Центра состоится 24 сентября в пространстве университетского кампуса. Проект, который получил название "Эквитас", объединит работу института детства, института дефектологического образования и реабилитации и факультета комплексной безопасности и военно-патриотического воспитания. Он реализуется при поддержке внутреннего гранта университета в контексте государственной политики в сфере семьи и развития системы родительского просвещения, закрепленной в поручениях президента и Стратегии развития воспитания.