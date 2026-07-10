МИД призывает международные структуры дать объективную оценку задержанию продюсера RT в Великобритании

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россия призывает профильные международные структуры и правозащитные организации дать объективную непредвзятую оценку задержанию продюсера RT Джеймса Скотта в Великобритании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что Скотт был задержан и подвергнут допросу несколько дней назад в аэропорту Манчестера.

"Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО проявить ответственный и непредвзятый подход и дать объективные и честные оценки репрессивной линии Лондона в отношении представителей свободных СМИ", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам официального представителя МИД РФ, "британские официальные лица заявляют о приверженности "свободе прессы по всему миру", об озабоченности нарушениями в третьих странах". "Представители Лондона индивидуально и коллективно декларируют это в ООН, ОБСЕ и Совете Европы, указывая на востребованность независимой журналистики с точки зрения защиты прав человека и демократии", - добавила она.

Захарова отметила, что "нынешнее руководство страны и политики, которые рассчитывают вскоре заселиться на Даунинг-стрит, твердят о поддержке соответствующих международных институтов и документов, начиная с Всеобщей декларации прав человека 1948 года, под которыми Лондон в разное время подписался".

"В реальности же действия властей Соединённого Королевства напрямую подрывают заложенные в них ценности и сами основы многосторонности", - заявила Захарова.